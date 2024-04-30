На саммите НАТО могли бы принять решение о сбитии ракет РФ на западе Украины – экс-министр Польши

Эк-сминистр национальной обороны Польши и эксперт по вопросам безопасности Януш Онишкевич говорит, что Польша совместно с союзниками по НАТО могли бы сбивать над западной территорией Украины российские ракеты, летящие в польском направлении. Но для этого необходимы политические решения на уровне НАТО и Украины и доступ союзников к полной информации о ситуации в воздушном пространстве Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

Как подчеркнул эксперт, чтобы принять решение о сбыте летящих в направлении Польши ракет над Украиной, партнеры по НАТО должны согласиться на применение союзнических средств ПВО или по крайней мере не выступать против.

Однако Януш Онишкевич не исключает, что в будущем Альянс примет решение о полной защите неба над западной частью Украины, но это "требует немного времени". По его мнению, есть возможность достичь решения о сбитии ракет, которые летят в направлении Польши уже во время саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

"Сейчас можно и нужно сделать таким образом, чтобы ракеты, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, могли сбиваться польской системой ПВО с территории нашей страны. Впрочем, это потребует владения польской стороной полной ситуационной осведомленностью о воздушном пространстве Украины, то есть информацией из украинских радаров и других средств, чего на сегодняшний день у польской стороны нет", — объяснил Онишкевич.

По его словам, система ПВО Польши по состоянию на сегодняшний день может реагировать на ситуацию с подлетом ракеты в последний момент – когда уже может быть поздно для ее сбития.

Напомним, польский генерал Станислав Козей подчеркнул, что НАТО должно сбивать российские ракеты в украинском небе – еще на подлете к границе с Евросоюзом.

Читайте также: