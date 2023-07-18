На саммите стран Евросоюза и Латинской Америки поспорили из-за российской агрессии против Украины

Во время совместного саммита стран Евросоюза, Латинской Америки и Карибского бассейна лидеры не смогли согласовать совместное заявление по поводу российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что ряд стран Латинской Америки хотели избежать прямого осуждения России за агрессию против Украины. В частности, Куба и Никарагуа, имеющие тесные связи с РФ, выступали против осуждения Москвы.

На саммите премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что коммюнике должно быть "очень четким по отношению к Украине".

"Вчера поздно вечером были переговоры по формулировкам, почти каждая страна смогла подписать текст, четко поддерживающий Украину, ее право на независимость, на свободу. Одна или две страны воздержались. Посмотрим еще раз сегодня утром", – сказал он.

В свою очередь премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что не может быть использован для "переписки истории".

"Фактом является то, что Россия напала на Украину... мы должны смотреть в глаза", — отметил он.

Также Беттель заявил, что совместное заявление может закончиться словами о том, что ряд стран не согласны с формулировками.

Глава МИД Чили Альберто ван Клаверен заявил, что сожалеет об этом споре.

"Мы очень сожалеем о ситуации, которая сложилась, и мы очень удивлены, что в нашей группе есть члены, которые выступают против любой резолюции по войне в Украине. Мы считаем, что это захватническая война, и такова позиция Чили", – подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что мир не может допустить затягивания войны в Украине еще на 500 дней.

Кроме того, мы ранее информировали, что в дронах-камикадзе, по которым Россия обстреливает мирные города Украины, все больше находят иностранные детали. В качестве примера — в "Шахеде", который накануне сбили в Николаеве, обнаружили карбюратор, сделанный в странах Запада.

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