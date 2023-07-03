На саммите в Вильнюсе состоится первое заседание Совета НАТО-Украина: подробности

Для Украины это большой шаг на пути к присоединению к Альянсу.

На саммите НАТО 11 и 12 июля в Вильнюсе состоится первое заседание Совета НАТО-Украина.

Об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Вильнюсский саммит станет первой встречей Совета НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств. Таким образом Киеву будет предоставлено ровное место за столом этого органа Альянса", — подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Он также добавил, что Совет Украина-НАТО – это большой шаг для нашей страны на пути адаптации процессов и структур внутри Альянса. В целом НАТО ни при каких обстоятельствах не станет стороной конфликта в войне России против Украины. Поэтому ответить на вопрос о членстве нашей страны можно будет только после завершения боевых действий.

Напомним, что Украина в ближайшее время получит дополнительные десятки танков Leopard.

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