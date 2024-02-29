"На самом деле нет уже украино-российской войны": военный – об обострении событий

Кирилл Сазонов выразил надежду, что партнеры на Западе и дальше санкциями будут душить и Россию, и ее прокси.

Участие Ирана, Северной Кореи, а также помощь цивилизованному миру в Украине свидетельствует о начале Третьей мировой войны.

Об этом сказал военнослужащий Кирилл Сазонов во время телемарафона.

"Я не знаю, какие ресурсы использует Россия. Российские обещания сейчас не котируются на рынке, только предоплата. Нам свое делать: держать оборону, бить по их тылам, по их экономике. Только так я вижу, мы со своей стороны можем что-то делать", – отметил он.

Кирилл Сазонов выразил надежду, что партнеры на Западе с одной стороны будут поставлять Украине достаточно снарядов, с другой – санкциями будут душить и Россию, и ее прокси.

"На самом деле нет уже украино-российской войны. Участие Ирана, участие Северной Кореи и "всяких Эритрей", и помощь цивилизованного мира Украине – фактически мы имеем сейчас начало Третьей Мировой войны", – добавил Кирилл Сазонов.

Между тем, в США на фоне событий вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") заявили, что Москва играет все более агрессивную роль в Европе.

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