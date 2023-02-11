На сайте любимой газеты Путина появились правдивые новости о войне в Украине

В онлайн-версии российского пропагандистского издания "Комсомольская правда" в течение нескольких минут появлялись новости с критикой войны в Украине и лично президента РФ.

В субботу, 11 февраля, на сайте одной из самых массовых российских газет, поддерживающей политику Кремля, "Комсомольская правда" были опубликованы критические в отношении российских властей тексты о войне в Украине.

На это обратил внимание Telegram-канал "Продолжение следует".

В новостях, появлявшихся в рубрике "эксклюзив", говорилось о приказе Путина наносить удары по украинским городам, в результате чего гибнут мирные жители, о том, что "маньяк-Путин сливает деньги на убийство мирного народа Украины" и что война закончится тогда, когда "диктатор Путин потеряет власть".

Публикации посвящены не только преступлениям кремлевского режима, в них речь идет о второй волне мобилизации в России и о настоящем количестве погибших российских оккупантов, а также о пытках над российскими политзаключенными — Алексеем Навальным, Владимиром Кара-Мурзой и Ильей Яшиным.

Автором новостей оказался 24-летний Владимир Романенко, сотрудничавший с российским пропагандистами как редактор новостной ленты в удаленном режиме. После объявления частичной мобилизации в сентябре прошлого года он уехал за границу.

В комментарии Telegram-канала Романенко говорит, что, очевидно, это были его последние новости на сайте и теперь он останется без работы, но "воспринимает это как искупление вины".

"Комсомольская правда" пока не комментировала произошедшее.

Эти публикации уже недоступны, однако копия сохранилась в архиве. По словам Романенко, новости удалил выпускной редактор.

Напомним, российскому блоггеру-пропагандисту, который распространяет фейки и дезинформацию о войне в Украине и занимается восхвалением оккупантов в проекте WarGonzo на Youtube, заочно объявлено о подозрении.

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