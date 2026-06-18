На щите: в Украину вернули тела 522 погибших защитников

В Украину вернули 522 тела / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Украину вернули тела 522 погибших защитников в рамках очередного репатриационного возвращения.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В Украину вернули тела 522 погибших защитников

В Украину по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 522 погибших. По информации, предоставленной российской стороной, эти тела принадлежат украинским гражданам, в частности, военнослужащим.

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Возвращение произошло благодаря совместным усилиям ряда государственных ведомств и силовых структур. В частности, над процессом работали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а также ГСЧС.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении КШВПВ.

В Координационном штабе выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в организации возвращения тел.

Военнослужащие ВСУ перевезут репатриированные тела в определенные государственные специализированные учреждения, организуют передачу тел представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

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