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На щите: в Украину вернули тела 522 погибших защитников
Очередной этап репатриации: Украина получила тела 522 погибших военнослужащих. В дальнейшем будут проводить экспертизы и установление лиц.
В Украину вернули тела 522 погибших защитников в рамках очередного репатриационного возвращения.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В Украину вернули тела 522 погибших защитников
В Украину по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 522 погибших. По информации, предоставленной российской стороной, эти тела принадлежат украинским гражданам, в частности, военнослужащим.
Возвращение произошло благодаря совместным усилиям ряда государственных ведомств и силовых структур. В частности, над процессом работали представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а также ГСЧС.
«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении КШВПВ.
В Координационном штабе выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в организации возвращения тел.
Военнослужащие ВСУ перевезут репатриированные тела в определенные государственные специализированные учреждения, организуют передачу тел представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.