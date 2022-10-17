На сегодняшний день существуют два основных сценария завершения войны: в СБУ дали прогноз

По словам Ильи Витюка, победа Украины может состояться уже в краткосрочной перспективе.

На сегодняшний день существуют два наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине. Первый – государственный переворот в России, в результате которого Путина сместят с поста президента. А второй – полный и безапелляционный разгром российских войск на фронте.

В любом случае, Украина обязательно победит.

Об этом в интервью для проекта "Мы – Украина" заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Среди основных сценариев окончания войны: смена политического руководства РФ, вероятно, из-за госпереворота и добровольной капитуляции, или же полный и окончательный разгром на фронте и развал России. Второй вариант для нас лучше, хотя и длиннее и продолжительнее, ведь меньший риск рецидива. Мы не хотим, чтобы через короткий промежуток времени снова пришлось воевать нашим детям или внукам", — отметил он.

По словам Витюка, победа Украины может состояться в краткосрочной перспективе, однако точных дат не назвал.

"Мы заинтересованы в полном поражении РФ. Только тогда прекратятся попытки кибервлияния на наше государство. Но если произойдет определенное "замораживание" военных действий, то кибератаки продолжатся, как это было в предыдущие восемь лет", — резюмировал начальник Департамента кибербезопасности СБУ.

Напомним, в Госкомсвязи посоветовали украинцам не пренебрегать личной кибербезопасностью.

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