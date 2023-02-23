На севере авиация перебазировалась для выполнения боевых задач: к украинцам обратились с важным заявлением

Военные напоминают, что фото- и видеофиксация может помешать выполнению поставленных задач.

Всем жителям Украины, особенно жителям Черниговской и Сумской, напомнили не фотографировать и не выкладывать в социальные сети передвижение и месторасположение военной техники.

Об этом призывает воздушное командование "Центр".

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"В сети интернет появились фото и видео перебазирования нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры. Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, местоположений военной техники, ее количестве и направлении передислокации — это может помешать выполнению поставленных задач", — говорится в сообщении командования.

Также там призывали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Что происходит у северной границы

Утром 23 февраля ОК "Север" проинформировала, что разведка зафиксировала движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью. Российские кафиры готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления.

Накануне в Генштабе сообщили, что в Харьковской области усилились вражеские ДРГ. 22 февраля российские силы проводили разведывательно-диверсионную операцию на украинско-российской границе и северо-восточнее Купянска. Впрочем, украинские военные вынудили вражескую диверсионную группу отступить назад в РФ.

Разведка. В голове у диктатора

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