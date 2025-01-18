На севере Харьковщины россияне возобновили наступление после продолжительной паузы — DeepState

После продолжительной паузы российские войска возобновили свое продвижение на севере Харьковщины и других частях региона.

Об этом свидетельствует обновление интерактивных карт DeepState.

В частности, зафиксировано продвижение оккупантов в селе Тихое, принадлежащее к Волчанской городской громаде Чугуевского района Харьковской области. Сейчас это село находится на восточном фланге зоны российского вторжения в Харьковской области.

"В этом регионе россияне продвинулись к южной его части, на Купянском направлении. Здесь они имели успех возле Зеленой Рощи. Это село в Боровской поселковой громаде Изюмского района", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, еще несколько продвижений захватчики совершили на Покровском направлении. На его северном фланге, ближе к городу Покровск, они имели успех у Удачного и Котлиного. На южном фланге, неподалеку от ранее оккупированного Курахового, враг продвинулся в районе Дачного.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины отразили позиции у Липцев в Харьковской области и контратаковали. По сообщению нескольких российских источников, ВСУ разворачивают подкрепление ближе к линии фронта на севере Харьковщины, пытаясь отвоевать оккупированную врагом территорию.

Ранее аналитики сообщили, что Украина решает свои кадровые проблемы и формирует новые бригады, но запоздалые и недостаточные поставки западного вооружения, скорее всего, не позволят оснастить все эти новые бригады.

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