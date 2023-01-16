На севере Киевщины минируют дороги и лесополосы: фото, видео

Украинские военные внимательно следят за учениями на севере страны и готовы реагировать.

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают наращивать систему инженерных заграждений на севере Киевщины.

Об этом сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Павлюк.

В то время как в Беларуси начались совместные с россией военные учения, украинцы продолжают укреплять северные рубежи страны.

В частности, Павлюк показал работу инженерно-саперных подразделений.

В первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и т.д.

Подразделения группировки сил и средств обороны Киева продолжают наращивать систему инженерных ограждений на севере Киевщины! Работа инженерно-саперных подразделений в видео Военное телевидение Украины Опубликовано Павлюком Александром Понедельник, 16 января 2023 г.

Напомним, ранее Юрий Игнат заявил, что повторение десантной операции РФ в окрестностях Киева пока невозможно.

В Беларуси сегодня стартовали совместные с РФ масштабные учения военной авиации. Ожидается, что они продлятся до 1 февраля.

Эти учения привлекли особое внимание из-за опасений, что Беларусь может непосредственно участвовать в новом российском наступлении на Украину.

Ранее в министерстве обороны США заявили, что не видят признаков того, что Беларусь намерена вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных учениях с Россией.

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