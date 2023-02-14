На Ровенщине военные провели обучение: Наев рассказал, есть ли угроза с севера

На севере Ровенской области Силы обороны Украины провели тактико-специальное обучение. Отмечается, что сейчас угроза с севера против Украины очень низкая.

Об этом сообщили в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

По словам командующего объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергея Наева, несмотря на это, военные используют это время для более качественной и интенсивной подготовки всех сил и средств.

"Ученость личного состава является очень важным элементом готовности нашей обороны. Поэтому таким образом мы повышаем наши обороны способности. Тренировки показали как то, что силы готовы к действиям, так и то – над чем необходимо поработать в дальнейшем. Этот процесс непрерывный и продолжается, пока силы и средства не будут готовы действовать автоматически", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

В тренировках были задействованы силы и средства ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности и Национальной полиции. Кроме того, за тренировками наблюдал генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Координация взаимодействия данных сил очень важна. В любое время, в случае роста уровня военной угрозы, они должны быть готовы на отлично отработать действия по назначению", — подчеркнул Наев.

Напомним, командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на вооружении противовоздушной обороны в Северной операционной зоне стоит эффективная техника. По его словам, все силы и средства снабжены соответствующими ракетами.

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