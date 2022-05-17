На севере Шосткинского района идет бой с российскими оккупантами, есть попытка прорыва госграницы

На севере Шосткинского района идет бой с российскими оккупантами, есть попытка прорыва госграницы

В Сумской области на севере Шосткинского района продолжается бой с российскими оккупантами, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды.

Об этом по состоянию на 14.00 17 мая сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Продолжается бой на севере Шосткинского района, есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды. Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", — написал он.

Живицкий также добавил, что с самого утра продолжаются обстрелы области с территории России. "Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", — добавил глава Сумской ОВА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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