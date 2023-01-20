На севере Украины создано 19 мобильных групп ПВО: что они защищают (фото)

В частности, эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву и не только.

На северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны на базах мощных внедорожников.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что на первом этапе работы создано 19 таких групп ПВО на базе адаптированных к боевым условиям внедорожников Ford F250 и Ford F350

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Эти группы ПВО будут защищать небо как на подступах к Киеву, так и над населенными пунктами севера и северо-запада страны.



Наев сообщил, что мобильные огневые подразделения уже защищают подступы к объектам критической инфраструктуры на Волыни, а также стратегические объекты Сумщины.



20 января опытным экипажам была передана очередная партия внедорожников, способных быстро перемещаться и поражать воздушные цели, в том числе вражеские дроны типа Mohajer-6 и Shahed 136.

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

Напомним, из-за возможного наступления со стороны Беларуси в Ровенской области строят эшелонированную оборону пограничной линии и круговую оборону городов и поселков. Областные власти пересматривают план эвакуации и защиты АЭС.

Заметим, по данным аналитиков американского Института изучения войны, активность российских войск в Беларуси указывает на то, что сейчас не будет наступления на Украину с севера. Одна эта угроза может значительно увеличиться уже осенью.

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