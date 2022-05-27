На Северском направлении оккупанты блокируют перебрасывание подразделений ВСУ на другие направления — Генштаб

На Северском направлении враг продолжает принимать меры по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Как пояснили в Генштабе ВСУ, такие меры российские военные принимают, чтобы блокировать перебрасывание украинских военных на другие направления.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины за 27 мая.
"На Северском направлении противник продолжает принимать меры по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения перебрасывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления", — говорится в сообщении.
Как сообщал ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев, Россия сменила тактику на фронте. Отныне кафиры перешли от оперативного окружения к созданию локальных котлов, что свидетельствует о существенных изменениях тактики российских военных.
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