На Северском направлении оккупанты перемещаются от государственной границы вглубь территории Республики Беларусь

На Северском направлении оккупанты перемещаются от государственной границы вглубь территории Республики Беларусь

Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

В Украине на Северском направлении идет перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы вглубь территории Республики Беларусь.

Об этом сообщили в Главном штабе ВСУ.

Как говорится, значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

“Продолжается так называемая “эвакуация” гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед перебрасыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СГЭК”, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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