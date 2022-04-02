На Северском направлении оккупанты перемещаются от государственной границы вглубь территории Республики Беларусь

Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.
В Украине на Северском направлении идет перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы вглубь территории Республики Беларусь.
Об этом сообщили в Главном штабе ВСУ.
Как говорится, значительная часть военной техники повреждена и буксируется.
“Продолжается так называемая “эвакуация” гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед перебрасыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СГЭК”, — подчеркнули в Генштабе ВСУ.
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