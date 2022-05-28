На Северском направлении россияне обстреляли из минометов пограничников и вели воздушную разведку – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте в течение 94-го дня полномасштабной войны.

Так, в течение суток на Северском направлении оккупанты удерживали войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, чтобы не допустить переброски украинских войск на другие угрожающие направления.

Также россияне ротируют части подразделений и совершенствуют инженерное оборудование районов сосредоточения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 28 мая.

Отмечается, что войска РФ четыре раза обстреливали из минометов позиции подразделений пограничной службы в районах населенных пунктов Середина Буда, Старые Вырки и Зноб-Трубичевска. Кроме того, самолет оперативно-тактической авиации с воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области.

Также захватчики вели воздушную разведку с помощью беспилотников в Черниговской и Сумской областях, чтобы уточнить положение украинских войск.

Напомним, между тем ВСУ проводят контрнаступательные действия на юге. Враг несет существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

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