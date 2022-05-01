На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции: в Генштабе раскрыли детали

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции: в Генштабе раскрыли детали

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Для уточнения положения наших войск на Сумском направлении российские оккупанты провели воздушную разведку с применением беспилотника.

"В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также восстановление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова.

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