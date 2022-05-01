На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции: в Генштабе раскрыли детали

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Для уточнения положения наших войск на Сумском направлении российские оккупанты провели воздушную разведку с применением беспилотника.
"В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также восстановление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении", — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что российские оккупанты понесли потери возле Старого Салтова.
Читайте также:
- Оккупанты обстреляли окрестности Николаева кассетными боеприпасами
- Арестович дал новый прогноз по войне России против Украины: чего ожидать летом 2022 года
- В Курской области произошел обвал железнодорожного моста: власти говорят о диверсии