На Сиверском направлении белорусские подразделения проводят боевую подготовку: сводка штаба

Оккупанты из Сиверщины перебрасывают подразделения 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии в Россию.

На Сиверском направлении проводятся мероприятия оперативной и боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 12 апреля.

Отдельные военные подразделения Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украино-белорусского участка государственной границы.

Также завершается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа РФ в Белгородскую и Воронежскую области.

Напомним, что Россия осуществляет ускоренную подготовку военных, чтобы перебросить их на войну.

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