На Сиверском направлении российские оккупанты вывозят военную технику с территории Беларуси - Генштаб

На Сиверском направлении российские оккупанты вывозят военную технику с территории Беларуси - Генштаб

Тем временем отдельные белорусские подразделения перемещаются в направлении украинской границы.

В Украине на Сиверском направлении идет вывод подразделений оккупационных войск РФ с территории Республики Беларусь.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Сиверском направлении продолжается вывоз по железной дороге и военно-транспортным самолетам военной техники Вооруженных сил Российской Федерации с территории Беларуси.

В то же время обнаружено перемещение отдельных подразделений Вооруженных сил Беларуси в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, вовлеченных в усиление охраны государственной границы Беларуси", - рассказали в Генштабе.

Напомним, сегодня, 5 апреля, сообщалось, что между Черниговом и Киевом возобновили полноценное транспортное сообщение. Из-за разрушенных российскими оккупантами мостов Чернигов был в длительной изоляции.

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