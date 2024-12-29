На сколько лет войны хватит солдат в России: генерал Наев подсчитал

В 2024 году контракт с вооруженными силами РФ подписали около 400 тысяч человек.

Россия может вести полномасштабную войну с Украиной еще 8-10 лет при таком мобилизационном ресурсе, который есть у государства-агрессора.

Такими подсчетами поделился экскомандующий объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев в интервью Radio NV.

По его словам, российская армия в настоящее время насчитывает более 2 миллионов человек, из которых полтора миллиона — военнослужащие.

В течение 2024 года, отметил Наев, контракт с вооруженными силами РФ подписали около 400 тысяч человек, из которых 65 тысяч – бывшие заключенные.

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"Резерв для быстрого пополнения потерь находится на уровне 40 тысяч человек [в месяц]", — говорит он.

Кроме того, Сергей Наев сообщил, что в 2024 году в российской армии было создано около 15 полков контроля территории и продолжается создание двух мотострелковых дивизий.

Проблемы с обеспечением российской армии военной техникой из-за ее потерь в Украине государство-агрессор почувствует быстрее, чем с живой силой — до 2026 года.

"Командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах. У них было 12 000 танков и около 10 000 бронемашин старого образца. Силы обороны Украины активно уничтожают вражескую технику, поэтому они ограничивают использование бронетанковых колонн во время штурмов", — отметил Наев. .

Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко ранее заявил, что РФ намерена воевать в течение всего 2025 года. Также она хочет сохранять возможность вести войну в течение нескольких лет.

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