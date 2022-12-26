На сколько массированных атак в России осталось ракет: Буданов порадовал прогнозом

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия имеет ракет всего на 2-3 массированных атаки.



Об этом глава украинской разведки рассказал в интервью Liga.net.



"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", – порадовал Буданов.



Он отметил, что интенсивность ракетных ударов по Украине уменьшается. Первоначально Россия совершала массированные обстрелы раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше.



"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия – это нереально", – уверен он.



По словам главы украинской разведки, "Искандеры" в России почти не производятся. Что касается производства других типов ракет, это происходит медленно.



"Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика – считайте. "Искандеры" почти не производятся", – добавил Буданов.

Зеленский предупредил об угрозе ракетных ударов на Новый год и Рождество

В вечернем видеообращении 25 декабря глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни прислушался к тревогам из-за угрозы новых атак России.



По предположениям военных экспертов, Россия может нанести очередной массированный удар по Украине на рождественско-новогодние праздники. Полковник ВСУ в запасе пилот-инструктор Роман Свитан считает, что новый ракетный удар РФ по энергетической системе Украины может произойти до 30 декабря.

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