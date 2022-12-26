На сколько массированных атак в России осталось ракет: Буданов порадовал прогнозом

Интенсивность ракетных ударов по Украине уменьшается. Промышленность РФ не способна покрыть то количество, которое они тратят, говорит Кирилл Буданов.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия имеет ракет всего на 2-3 массированных атаки.
Об этом глава украинской разведки рассказал в интервью Liga.net.
"Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще", – порадовал Буданов.
Он отметил, что интенсивность ракетных ударов по Украине уменьшается. Первоначально Россия совершала массированные обстрелы раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше.
"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. Несмотря на все их усилия – это нереально", – уверен он.
По словам главы украинской разведки, "Искандеры" в России почти не производятся. Что касается производства других типов ракет, это происходит медленно.
"Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика – считайте. "Искандеры" почти не производятся", – добавил Буданов.
Зеленский предупредил об угрозе ракетных ударов на Новый год и Рождество
В вечернем видеообращении 25 декабря глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни прислушался к тревогам из-за угрозы новых атак России.
По предположениям военных экспертов, Россия может нанести очередной массированный удар по Украине на рождественско-новогодние праздники. Полковник ВСУ в запасе пилот-инструктор Роман Свитан считает, что новый ракетный удар РФ по энергетической системе Украины может произойти до 30 декабря.
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