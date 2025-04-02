На сколько времени у России есть техники для войны: военные удивили цифрами

По многим оценкам военных, на российских складах есть немало запасов бронетехники. / © ТСН

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Несмотря на то, что по данным Генштаба, ориентировочные потери врага в живой силе превысили отметку в 900 тысяч , а потери, например, танков составили более 10,5 тысяч единиц, артсистем — более 25 тысяч, на отдельных участках российская армия увеличивает свою интенсивность. О последнем на днях сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, по данным украинских военных, которые почти ежедневно выкладывают в соцсети видео боев, на поле боя со стороны врага наблюдаются и танки, и пушки, другая тяжелая техника.

Как рассказали ТСН.ua источники в украинском оборонном ведомстве, даже на четвертом году войны пока речь не идет о том, что российские запасы советской военной техники опустошены.

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«Враг очень активно наращивает свой военно-промышленный комплекс. На это брошены все его усилия. Об опустошении пока речь не идет. На складах советских времен еще есть техника, которую снимают и снимут с хранения», — сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Есть случаи, когда за день уничтожается около сотни артсистем врага», — говорит в комментарии для ТСН.ua бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев , оценивая нынешний потенциал российской армии.

И продолжает: «Мы должны понимать, что у россиян пока есть ресурсы для проведения активных наступательных действий. Обратите внимание, что для проведения штурмов они используют и “буханки”, и другой гражданский автотранспорт, но на важных для себя участках они способны сконцентрировать с десяток и более танков, другой тяжелой техники. Сказать, что их запасы военной техники выхолощены – это было бы нечестно. Но, конечно, нынешних возможностей гораздо меньше, чем было в прошлом году или в начале полномасштабного вторжения».

Анализируя ситуацию, Селезнев тоже отмечает, что российский оборонный комплекс производит и танки.

«Но их в течение года производится меньше, чем враг теряет даже в течение недели», — говорит военный эксперт.

На вопрос о вероятной наполненности складов, Селезнев отвечает так: «Конечно, у россиян на складах есть некоторые образцы вооружения и военной техники, но эта техника устарела. То, что было в нормальном состоянии, уже было использовано. Теперь техника, которая снимается с длительного хранения, требует длительного ремонта, потому как она находится в более запущенном состоянии. Я видел немало исследований аналитиков, которые говорят о том, что у россиян на 2025 год и на начало 2026 года ресурсы будут. Что дальше — вопрос дискуссионный. Могут осуществляться поставки из Северной Кореи».

Чем сможет помочь Европа

В то время, когда вопрос помощи со стороны США остается открытым, многие аналитики говорят о вероятности поставок оружия Украине из Европы.

Но, по словам Селезнева, есть определенный нюанс.

«Европейцы столкнулись со следующей проблемой: последние 30 лет они перерабатывали танки на иголки. Период разоружения, период завершения холодной войны привел к серьезной стагнации европейского оборонно-промышленного комплекса. Европе нужно время, чтобы восстановить оборонный потенциал. Нам есть чем обороняться и такое мы будем наблюдать по меньшей мере до начала лета благодаря поставкам, которые были приняты Байденом и Европой. Но мы должны понимать, что многое зависит не только от поставок, но и от интенсивности боевых действий», — говорит бывший спикер Генштаба.

Резюмируя, Селезнев обращает внимание на официальную информацию о том, что сейчас 65% вражеских потерь являются следствием работы наших дронов.

«Это (активное использование дронов — Ред.) может быть связано с тем, что у нас нет достаточного количества артиллерийских средств для ведения огня с интенсивностью в десятки тысяч снарядов в сутки, но тем не менее цифры красноречивы. Именно дроны все больше становятся силой, которая меняет ситуацию на поле боя», — отмечает аналитик.

Ранее сообщалось о том, что у Трампа признают, что Россия против мирного соглашения.

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