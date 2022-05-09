"На скорейшее отступление надеяться не стоит": эксперт спрогнозировал, сколько еще может воевать РФ

"На скорейшее отступление надеяться не стоит": эксперт спрогнозировал, сколько еще может воевать РФ

Быстрого отступления России в войне против Украины не следует ожидать.

Директор украинской неправительственной аналитической организации "Центр исследований армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак говорит, что в России остается все меньше новых вооружений и вскоре оккупанты должны перейти на самолеты советского производства, поскольку ВСУ уже обезвредили около трети новых самолетов.

Об этом он рассказал в интервью Forbes.

Специалист отмечает, что Россия может воевать от 6 до 12 месяцев.

"На скорейшее отступление надеяться также не стоит. Россия достаточно мощная и большая страна, инерция ее падения может длиться долго. По прогнозам Центра исследований армии, конверсии и разоружения, Россия способна воевать от 6 до 12 месяцев, если давление западных стран не будет увеличиваться, если будет еще меньше", – говорит эксперт.

По его словам, ВСУ уже обезвредили около трети новых самолетов, в том числе Су-35 и бомбардировщики Су-34. Также почти иссяк ресурс мощных авиационных ракет Х"-101 и Х-555.

"Поэтому и происходят такие неизбирательные бомбардировки с уничтожением гражданской инфраструктуры. Российская армия начала использовать противокорабельные комплексы "Бастион" с ракетами Оникс. Эти ракеты несколько дней назад ударили по Одессе. Специалисты говорят, что ракеты Оникс слишком дороги, чтобы использовать их для разрушения взлетно- посадочной полосы. Это показывает, насколько велик в России дефицит", — пояснил Бадрак.

Он добавил, что в оккупантов есть много складов, где сейчас законсервирована техника, хотя она намного старше, но все же подходит для опрокидывания на фронт.

Напомним, историк Ярослав Грицак заявил, что Россия после поражения в войне против Украины будет очень ослаблена, скатится до уровня 1991 года. Страна-агрессорка будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

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