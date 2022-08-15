На Славянском направлении путинские воины хотели прицельным огнем оттеснить ВСУ, но у них ничего не вышло

В Славянском направлении российские военные надеялись оттеснить украинских защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки.

Для этого оккупанты открывали прицельный огонь по позициям украинских военных, однако, по сообщению Генерального штаба, у путинских солдат ничего не получилось.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 15 августа.

"На Славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополья, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Довгенькое — Мазановка, успеха не имел, отошел", — отметил.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал о четвертом мосте через Днепр – от Энергодара до Херсона. Сверху Каховской плотины проложена железная дорога, рядом с ней есть небольшой однополосный автомобильный мост. Он служит только нуждам ГЭС.

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