На Славянском направлении россияне вели наступление и штурмовые действия, но понесли потери — Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупанты пытались наступать на нескольких участках на Славянском направлении, но не имели успеха.
Захватчики проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, но успеха не имел. Оккупанты также вели безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья. Россияне понесли потери.
Об этом сообщили 4 июня в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что на Славянском направлении с целью снижения боевого потенциала украинских войск российская армия совершала артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушуваха, Татьяновка и Дибровно.
К слову, на Донецком направлении враг обстреливает позиции ВСУ вдоль всей линии соприкосновения с минометами, ствольной и реактивной артиллерией. Использует оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.
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