На Славянском направлении враг пытался продвинуться, получил "на орехи" от ВСУ: чем все закончилось

Противник бьет из ствольной артиллерии и реактивных систем по ряду поселков.
В Славянском направлении продолжаются боевые действия.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ 17 августа.
"Подразделения противника огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытались нанести поражение нашим подразделениям и разрушить объекты гражданской инфраструктуры в районах Бражковки, Дибровного, Мазановки, Долины и Довгенького", — рассказали в Генштабе.
Там добавили, что "враг пытался продвинуться в направлениях Новодмитровки и Мазановки, успеха не имел, отошел".
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили наступавший под Марьинкой батальон "ЛДНР".
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