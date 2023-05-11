На следующей неделе в Латвии начнутся учения украинских военных

В понедельник, 15 мая, в Латвии начнутся учения украинских военных. Их будут проводить вооруженные силы Канады и Латвии.

Об этом сообщила Анита Ананд, министр обороны Канады, по итогам встречи со своей латвийской коллегой.

"Сегодня Инара Мурниеце (министр обороны Латвии — ТСН.ua) и я объявили о новой совместной инициативе, благодаря которой канадские и латвийские вооруженные силы будут вместе обучать украинцев в Латвии", — заявила она.

Глава Минобороны Латвии подчеркнула, что учения должны усилить потенциал украинских военных в борьбе против российских оккупантов.

Ранее мы сообщали, что Чехия передаст Украине два ЗРК "Куб" и ракеты к ним. Президент страны Петр Павел также поднял тему возможной передачи самолетов L-159 для ВСУ.