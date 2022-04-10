На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков – Генштаб

Российские военные пытаются прорвать оборону украинских защитников в районе Изюма.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков.

Об этом говорится в сведении Генштаба ВСУ за 10 апреля.

Военные РФ пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм и проводят разведку возможных направлений дальнейших действий.

Вместе с тем, враг может начать наращивать усилия по направлению на Славянск и Барвинково. Кроме того, в Генштабе сообщили, что существует возможность активизации боевых действий за город Харьков.

Напомним, ранее в Харьковской области дрон помог уничтожить блокпосты и склады оккупантов. Пограничники с помощью БПЛА предоставили данные о вражеском подразделении для артиллерии Вооруженных сил Украины. В результате были уничтожены два вражеских блокпоста и склад с боеприпасами.

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