На Слобожанском направлении Россия осуществляет перегруппировку войск для наступления – Генштаб

На Слобожанском направлении Россия осуществляет перегруппировку войск для наступления – Генштаб

Враг продолжает обстреливать и блокировать Харьков.

На Слобожанском направлении российские войска продолжают блокировать Харьков и совершать артиллерийские обстрелы города.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 1 апреля.

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"На захваченных рубежах враг переходит к обороне, осуществляет перегруппировку войск для возобновления наступательных действий. Фиксируется дополнительный подвоз боеприпасов для артиллерийских подразделений", — рассказали в Генштабе.

На Изюмском направлении противник продолжает контролировать Изюм и удерживать понтонные переправы через реку Северский Донец с целью обеспечения наступательных действий.

"В течение дня противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Малая Комышеваха, остановленный, успеха не имеет. Вероятно, противник будет осуществлять усиление группировки оккупационных войск на Изюмском направлении за счет отдельных подразделений 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий", — добавили в Генеральном штабе.

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