Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Слобожанском направлении враг эвакуирует до 100 единиц поврежденной техники – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
1987
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Слобожанском направлении враг эвакуирует до 100 единиц поврежденной техники – Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Слобожанском направлении армия российских оккупантов эвакуирует до 100 единиц поврежденной техники

Вместе с тем, в Генштабе Вооруженных сил Украины отмечают, что на этом направлении продолжаются боевые действия.

Об этом сообщили 4 июня в утренней сводке Генштаба.

В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении оккупанты осуществляют эвакуацию поврежденного вооружения и военной техники. Отмечается, что отмечено до 100 единиц.

Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.

Читайте также:

"В Россию — нах*й" – "Укравтодор" продал культовый дорожный знак за 631 тысячу гривен

"В Россию — нах*й" – "Укравтодор" продал культовый дорожный знак за 631 тысячу гривен
Следующая публикация