На Слобожанском направлении враг эвакуирует до 100 единиц поврежденной техники – Генштаб

На Слобожанском направлении враг эвакуирует до 100 единиц поврежденной техники – Генштаб

На Слобожанском направлении армия российских оккупантов эвакуирует до 100 единиц поврежденной техники

Вместе с тем, в Генштабе Вооруженных сил Украины отмечают, что на этом направлении продолжаются боевые действия.

Об этом сообщили 4 июня в утренней сводке Генштаба.

В направлении населенного пункта Шиповато отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении оккупанты осуществляют эвакуацию поврежденного вооружения и военной техники. Отмечается, что отмечено до 100 единиц.

Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.

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