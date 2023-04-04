На службу в ВСУ вернулся экс-пленный из известного фото с яблоком

Боец провел в плену 11 месяцев. На военную службу он вернулся спустя всего два месяца после возвращения из неволи.

Освобожденный из плена украинский военный Максим Колесников, фото которого с яблоком стало очень известным в Сети, вернулся на службу в ВСУ.

Об этом сам боец сообщил в Twitter 4 апреля.

"Сегодня 2 месяца, как я вернулся из плена. +16 кг веса, +терабайт информации о том, что пропустил, +бесчисленные мегатонны счастья от общения с родными и близкими. Вчера вернулся на службу в ВСУ. Служу Украинскому народу!" – говорится в сообщении Колесникова.

Фото с Twitter-страницы Максима Колесникова

Напомним, Колесников – доброволец-защитник Киева и области – стал одним из 116-ти защитников, которых Украине удалось вернуть домой 4 февраля. Во вражеский плен он попал еще в марте 2022 года, поэтому вернулся домой через 11 месяцев, потеряв 32 кг. Весь Интернет облетело фото с Колесниковым, который сразу после обмена пленными держит в руках яблоко, ведь не пробовал свежие фрукты почти год.

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