На срочной встрече НАТО Украина попросит новые комплексы ПВО

Государство хочет получить от стран Североатлантического союза принципиально новые комплексы противовоздушной обороны.
Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".
"Я приму участие в ней (министерской встрече НАТО – ред.) по видеосвязи", – заявил министр.
Это означает, что Венгрия, долгое время блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, на этот раз согласилась снять блокаду.
Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора. Как известно, поставки зенитных ракетных комплексов Stinger и "Стрела" эту проблему не решают, особенно в отношении противоракетной обороны.
"Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения. Одно дело, когда нам передают Stinger и другие ПЗРК, но нам нужна гораздо более серьезная противовоздушная оборона и мы над этим активно работаем", – рассказал глава МИД Украины.
В то же время, он отказался прогнозировать успешность этих переговоров, заявив, что не хочет ни обнадеживать, ни разочаровывать до того, как будут достигнуты договоренности.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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