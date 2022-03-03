На срочной встрече НАТО Украина попросит новые комплексы ПВО

Государство хочет получить от стран Североатлантического союза принципиально новые комплексы противовоздушной обороны.

Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Я приму участие в ней (министерской встрече НАТО – ред.) по видеосвязи", – заявил министр.

Это означает, что Венгрия, долгое время блокировавшая участие Украины во встречах НАТО на высоком уровне, на этот раз согласилась снять блокаду.

Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора. Как известно, поставки зенитных ракетных комплексов Stinger и "Стрела" эту проблему не решают, особенно в отношении противоракетной обороны.

"Нужно говорить не только о закрытии неба, но и о системной и серьезной поддержке противовоздушной обороны Украины, то есть о предоставлении серьезного важного противовоздушного вооружения. Одно дело, когда нам передают Stinger и другие ПЗРК, но нам нужна гораздо более серьезная противовоздушная оборона и мы над этим активно работаем", – рассказал глава МИД Украины.

В то же время, он отказался прогнозировать успешность этих переговоров, заявив, что не хочет ни обнадеживать, ни разочаровывать до того, как будут достигнуты договоренности.