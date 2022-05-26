На старости хотел повоевать: в Луганской области ВСУ ликвидировали пилота-оккупанта из Беларуси

На старости хотел повоевать: в Луганской области ВСУ ликвидировали пилота-оккупанта из Беларуси

В Луганской области ВСУ ликвидировали полковника из Беларуси, воевавшего на стороне России в составе одной из российских частных военных компаний.

Известно, что оккупанта звали Николай Марков. Он – отставной белорусский полковник, который был за штурвалом российского Су-25.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Захватчика похоронили в белорусском городе Лида 17 мая.

"Выпускник ЧВВАУЛ 1976 года, Марков Николай 1955 г.р. проживал в Лиде (Беларусь), летал "от некоего ПВК" ведомым у генерала Боташева. Сбитый на Су-25 в р-не города Попасная Луганской обл. Деды на старость решили повоевать. Уже правильно возвращаются домой", – написал Штефан.

Напомним, в четверг, 26 мая, оккупанты страны-агрессора России снова обстреляли Харьков. По предварительной информации Харьковской областной военной администрации, в результате атаки россиян есть погибшие и пострадавшие.

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