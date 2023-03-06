На Ставке полтора часа обсуждали Бахмут: Данилов рассказал, находится ли город в окружении

Бахмутское направление обсуждали на заседании Ставки.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Бахмут Донецкой области не находится в окружении.
Об этом он сказал в эфире телемарафона 6 марта.
Данилов сообщил, что на заседании Ставки полтора часа обсуждали ситуацию в Бахмуте.
"На сегодняшний день об окружении Бахмута речь не идет. Понимаем, что ситуация непростая и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление. И такие вопросы на Ставке постоянно обсуждаются. Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов", — сказал Данилов.
Напомним, генерал-полковник Александр Сырский 5 марта посетил Бахмут, где продолжаются жестокие бои. Он отметил, что российская оккупационная армия усиливает наступление элитными наемниками ЧВК "Вагнер".
Издание New York Times News сообщило, что 4 марта украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку на Бахмутском направлении.
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