На Ставке у Зеленского обсудили, существует ли угроза вторжения из Беларуси

Украина наращивает собственное производство беспилотников, отметил Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля провел очередное заседание Ставки главнокомандующего. Обсуждали ситуацию на передовой и поставки оружия.
Об этом говорится в Telegram президента.
Во время заседания был поднят вопрос:
- ситуация на фронте;
- продвижение украинских войск;
- новые пакеты военной помощи и улучшение логистики поставок;
- темпы производства украинского оружия.
Зеленский заслушал командующих Валерия Залужного, Александра Сырского и Александра Тарнавского.
Также были доклады министра обороны Алексея Резникова о новых пакетах военной помощи от союзников и вице-премьера Александра Кубракова об улучшении логистики поставок оружия.
"Наращивание собственного производства, в частности хороший результат по БПЛА. Наращивание объемов ремонта. Доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина и командующего Гуляком", — добавил президент.
На заседании также обсудили защиту атомных станций и северной границы, а также результаты проверки готовности сил обороны к выполнению соответствующих задач.
Согласно докладу начальника ГУР Кирилла Буданова, с учетом данных разведки и принятых мер угроза вторжения из Беларуси отсутствует.
Напомним, украинские защитники в течение недели продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 м.