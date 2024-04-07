На стороне РФ воюет американский чиновник, обвиненный в сексуальном насилии над детьми – The Guardian

Американец, после выдвинутых обвинений, бежал в Россию, чтобы воевать против Украины.

Бывший член городского совета и экс-член Национальной гвардии Массачусетса 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота, сбежал из США и воюет против Украины на стороне оккупационной армии России. Известно, что он, в частности, участвовал в захвате Авдеевки. В США его разыскивают по делу о сексуальном насилии над детьми.

Об этом пишет The Guardian.

Как пишет издание, 28-летний американец сбежал из США 7 января – за два дня до суда по обвинению в сексуальном насилии над детьми. На этой неделе в Сети появилось видео, на котором Пуэлло-Мота в российском Ханты-Мансийске подписывает контракт с армией РФ.

До подписания контракта он, вероятно, воевал в русских войсках добровольцем. Пуэлло-Мота, по данным издания, мог быть тем американцем, который на опубликованных в соцсетях видео "в знак дружбы" устанавливал флаг США на руинах Авдеевки в феврале после захвата оккупантами города.

"Я пришел сюда, чтобы установить флаг США в знак дружбы и поддержки все то, что люди здесь терпят. Я чувствую гордость быть здесь", – сказал мужчина на видео, лицо которого было размыто.

Знакомые с американцем люди узнали его голос на видео, пишет СМИ.

На видео американец рассказал, что ранее воевал в Украине в составе пророссийского международного военизированного батальона "Пятнашка".

Американец Пуэлло-Мот впервые был арестован в 2020 году после того, как полиция Род-Айленда обнаружила на его телефоне откровенные сексуальные изображения 17-летней девочки. Согласно судебным документам, он сказал полицейским, что думал, что девушке 22 года, и только позже узнал ее несовершеннолетие.

Позже ему было предъявлено обвинение в подделке и препятствии судебной системе после того, как он якобы сказал одному из своих командиров Национальной военно-воздушной гвардии штата Массачусетс, что обвинения в изображениях сексуального насилия над детьми в Род-Айленде были фальшивыми.

По данным американского регионального издания Masslive, американец является бывшим членом 104 истребительного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса.

После того, как он не явился на судебное заседание, офис генерального прокурора Род-Айленда обнародовал заявление, в котором говорится, что Пуэлло-Мота в январе 2024-го сел на рейс Turkish Airlines в Стамбул. В настоящее время прокуратуре неизвестно его местонахождение.

На странице Пуэлло-Мото в Facebook есть его фотография в полном военном снаряжении. Там также говорится, что теперь он работает в Минобороны РФ.

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