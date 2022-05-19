На сторону оккупантов переходят некоторые полицейские и местные чиновники: в ГБР рассказали о коллаборантах

На сторону оккупантов переходят некоторые полицейские и местные чиновники: в ГБР рассказали о коллаборантах

По состоянию на 19 мая ГБР зарегистрировало около 420 уголовных производств против предателей, которые могли сотрудничать с оккупантами.

В 69 производствах фигурантам преступлений уже объявлено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в ГБР.

Сотрудники ГБР проверяют причастность заместителя начальника Чернобыльской АЭС к подрывной деятельности и сотрудничеству с российскими оккупантами.

"Должностное лицо самовольно покинуло территорию станции и скрывалось в Закарпатской области. Ему уже сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части или места службы. Также ему избрана мера пресечения — содержание под стражей", — сказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

В Харьковской области правоохранители разоблачили двух сотрудников Купянского отделения полиции, которые помогали оккупантам.

"Во время временной оккупации города правоохранители вместо защиты Украины от агрессора передали оккупантам табельное оружие и боеприпасы к ним. Правоохранителям сообщено о подозрении", — говорится в сообщении.

Также в Донецкой области глава поселка начал активно сотрудничать с оккупантами. Он после оккупации Мариуполя прошел собеседование с представителями оккупационных властей и начал сотрудничать с террористами "ДНР". Ему уже сообщили о подозрении.

Также завершилось следствие на деоккупированных Ирпене и Тростянце.

Напомним, в Энергодаре возник пожар в гостиничном комплексе, который захватили россияне и местные коллаборанты.

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