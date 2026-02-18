На стыке двух направлений ВСУ улучшили позиции — военный обозреватель

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные улучшили свои позиции на стыке Александровского (Днепропетровщина) и Гуляйпольского направлений.

Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, эти успехи не связаны с техническими проблемами у противника, в том числе с работой Starlink. Они лишь усложняют врагу коммуникацию и управление, но не оказывают решающего влияния на боевые действия.

Обозреватель отметил, что украинские силы смогли воспользоваться истощением противника и задержкой с подведением его оперативных резервов. В то же время ВСУ, по его данным, успели накопить относительно свежие резервы на определенных рубежах.

По мнению Мирошникова, теперь российским войскам придется снова вести бои за населенные пункты и плацдармы на западных берегах рек Гайчур и Янчур вместо подготовки к штурмам Покровского и Орехова.

Ранее мы писали о том, что российские кафиры начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .