- Война
- 62
- 1 мин
На стыке двух направлений ВСУ улучшили позиции — военный обозреватель
ВСУ улучшили позиции на стыке Александровского и Гуляйпольского направлений, воспользовавшись истощением противника, сообщил обозреватель.
Украинские военные улучшили свои позиции на стыке Александровского (Днепропетровщина) и Гуляйпольского направлений.
Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .
По его словам, эти успехи не связаны с техническими проблемами у противника, в том числе с работой Starlink. Они лишь усложняют врагу коммуникацию и управление, но не оказывают решающего влияния на боевые действия.
Обозреватель отметил, что украинские силы смогли воспользоваться истощением противника и задержкой с подведением его оперативных резервов. В то же время ВСУ, по его данным, успели накопить относительно свежие резервы на определенных рубежах.
По мнению Мирошникова, теперь российским войскам придется снова вести бои за населенные пункты и плацдармы на западных берегах рек Гайчур и Янчур вместо подготовки к штурмам Покровского и Орехова.
Ранее мы писали о том, что российские кафиры начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .