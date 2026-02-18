ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

На стыке двух направлений ВСУ улучшили позиции — военный обозреватель

ВСУ улучшили позиции на стыке Александровского и Гуляйпольского направлений, воспользовавшись истощением противника, сообщил обозреватель.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ВСУ

ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные улучшили свои позиции на стыке Александровского (Днепропетровщина) и Гуляйпольского направлений.

Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, эти успехи не связаны с техническими проблемами у противника, в том числе с работой Starlink. Они лишь усложняют врагу коммуникацию и управление, но не оказывают решающего влияния на боевые действия.

Обозреватель отметил, что украинские силы смогли воспользоваться истощением противника и задержкой с подведением его оперативных резервов. В то же время ВСУ, по его данным, успели накопить относительно свежие резервы на определенных рубежах.

По мнению Мирошникова, теперь российским войскам придется снова вести бои за населенные пункты и плацдармы на западных берегах рек Гайчур и Янчур вместо подготовки к штурмам Покровского и Орехова.

Ранее мы писали о том, что российские кафиры начали отступать в Запорожской области из-за отключения спутникового интернета Starlink .

Дата публикации
Количество просмотров
62
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie