На Су-24М испытывают отечественную планирующую авиабомбу: фото, видео

Для испытания украинской планирующей авиабомбы используют фронтовой бомбардировщик Су-24М. В ходе этого полета его сопровождает двухместный учебно-боевой истребитель Су-27УБ.

Воздушные Силы ВСУ испытывают отечественный аналог авиабомбы с УМПК, чтобы дать возможность украинским самолетам наносить дальние бомбовые удары по оккупантам.

В телеграмм-канале "Боевая авиация Украины" опубликовано короткое видео по тестированию нового оружия.

На кадрах видно, что для опробования украинской планирующей авиабомбы используют фронтовой бомбардировщик Су-24М. Во время этого полета его сопровождает двухместный учебно-боевой истребитель Су-27УБ, с борта которого ведется видеосъемка.

"Бомбардировщик выполняет тестовый полет для испытания новой управляемой авиабомбы", – рассказали в телеграмм-канале. А сопровождение истребителем выполняется для контроля отстыковки и планирования бомбы к заданной цели.

В сообщении также отмечается, что вылет производится в плотном боевом порядке "крыло к крылу", что требует большей концентрации экипажей самолетов во время полета.

С видео видно, что, скорее всего, на советскую свободно падающую авиабомбу, украинские инженеры установили навесную конструкцию, некоторые части которой похожи на элементы УМПК (универсальный модуль полета и коррекции), который россияне устанавливают на свои бомбы для увеличения дальности полета и точности попадания.

К примеру, на украинской авиабомбе заметны раскладные крылья и аэродинамический обтекатель округлой формы в носовой части, который улучшает ее аэродинамические характеристики, уменьшая сопротивление воздуха при полете бомбы, как под крылом самолета, так и при атаке на цель.

Су-24М ПС ВСУ с отечественной планирующей авиабомбой. Август 2024 год/Кадр по видео: t.me/UkrAirForce

Но есть и отличия: в хвостовой части расположен отсек с управляющими Х-образными поверхностями (рулями) и судя по видео, можно предположить – твердотопливным ускорителем или реактивным двигателем. Применение дополнительного ускорителя на авиабомбе увеличивает дальность поражения и уменьшает риски для экипажа быть сбитыми враждебной ПВО.

Напомним, что в июне этого года начальник авиации Командования ВС ВСУ бригадный генерал Сергей Голубоцов анонсировал испытания отечественного аналога JDAM-ER.

Авиабомба с комплектом JDAM-ER с раскрытыми крыльями в полете/Фото из открытых источников

Бригадный генерал рассказал, что в Украине продолжаются работы по разработке высокоточных комплектов к советским авиационным бомбам, которые, кроме высокой точности, должны обеспечить и увеличенную дальность полета.

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