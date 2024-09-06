На Су-24М испытывают отечественную планирующую авиабомбу: фото, видео

Для испытания украинской планирующей авиабомбы используют фронтовой бомбардировщик Су-24М. В ходе этого полета его сопровождает двухместный учебно-боевой истребитель Су-27УБ.
Воздушные Силы ВСУ испытывают отечественный аналог авиабомбы с УМПК, чтобы дать возможность украинским самолетам наносить дальние бомбовые удары по оккупантам.
В телеграмм-канале "Боевая авиация Украины" опубликовано короткое видео по тестированию нового оружия.
На кадрах видно, что для опробования украинской планирующей авиабомбы используют фронтовой бомбардировщик Су-24М. Во время этого полета его сопровождает двухместный учебно-боевой истребитель Су-27УБ, с борта которого ведется видеосъемка.
"Бомбардировщик выполняет тестовый полет для испытания новой управляемой авиабомбы", – рассказали в телеграмм-канале. А сопровождение истребителем выполняется для контроля отстыковки и планирования бомбы к заданной цели.
В сообщении также отмечается, что вылет производится в плотном боевом порядке "крыло к крылу", что требует большей концентрации экипажей самолетов во время полета.
С видео видно, что, скорее всего, на советскую свободно падающую авиабомбу, украинские инженеры установили навесную конструкцию, некоторые части которой похожи на элементы УМПК (универсальный модуль полета и коррекции), который россияне устанавливают на свои бомбы для увеличения дальности полета и точности попадания.
К примеру, на украинской авиабомбе заметны раскладные крылья и аэродинамический обтекатель округлой формы в носовой части, который улучшает ее аэродинамические характеристики, уменьшая сопротивление воздуха при полете бомбы, как под крылом самолета, так и при атаке на цель.
Но есть и отличия: в хвостовой части расположен отсек с управляющими Х-образными поверхностями (рулями) и судя по видео, можно предположить – твердотопливным ускорителем или реактивным двигателем. Применение дополнительного ускорителя на авиабомбе увеличивает дальность поражения и уменьшает риски для экипажа быть сбитыми враждебной ПВО.
Напомним, что в июне этого года начальник авиации Командования ВС ВСУ бригадный генерал Сергей Голубоцов анонсировал испытания отечественного аналога JDAM-ER.
Бригадный генерал рассказал, что в Украине продолжаются работы по разработке высокоточных комплектов к советским авиационным бомбам, которые, кроме высокой точности, должны обеспечить и увеличенную дальность полета.
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