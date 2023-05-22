На суде заявил, что сожалеет лишь о том, что мало помог РФ: в Одессе наказали вражеского диверсанта

Предатель даже на суде не раскаялся в преступлениях против украинского народа.

В Одессе к пожизненному лишению свободы приговорен агент России, который планировал диверсии на Одесской железной дороге. Предатель на суде не раскаялся, заявив, что сожалеет о том, что "мало помог России".

Об этом сообщают СБУ и Малиновский районный суд Одессы.

По данным следствия, российским агентом оказался бывший работник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на железной дороге. Он добровольно согласился работать на Россию и планировал диверсии на Одесской железной дороге. Предатель также собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

На суде диверсант не раскаялся. / Фото: СБУ

"Для выполнения враждебной задачи злоумышленник установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Эти специальные устройства позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать соответствующие фото через мобильное приложение", — сообщили в СБУ.

В октябре 2022 года диверсанта задержала СБУ. У него изъяли взрывчатку и оружие.

Предатель готовил диверсии на железной дороге. / Фото: СБУ

В Малиновском суде Одессы 22 мая был оглашен приговор изменнику — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, но не раскаялся. Во время последнего слова обвиняемый показал, что сожалеет лишь о том, что его очень рано уличили в совершении подрывной деятельности против Украины. поскольку считает "силами зла" западные страны, которые помогают Украине против борьбы с "силами добра", которые представляет россия", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В Одессе разоблачили и наказали российского диверсанта. / Фото: СБУ

Напомним, главу Полтавского районного суда подозревают в государственной измене. Она сотрудничала с российскими спецслужбами на временно оккупированной территории Бердянского района.

Также в Украине к 12 годам лишения свободы приговорили подругу генерала российского ГРУ Сергея Дубинского. Изменница с начала войны поддерживала Россию и передавала данные о размещении ВСУ во фронтовых городах Донбасса.

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