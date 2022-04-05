На Сумщине нашли троих замученных оккупантами мирных жителей

Глава Сумской ОВА рассказал, какая ситуация в регионе.

В Конотопском районе Сумской области нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Конотопский район прийти в себя от нашествия орков. На местах бывший стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных украинцев. Мирных жителей", — отметил Живицкий.

Сумский район

Села и поселки, города, которые пострадали от оккупантов, больше всего получают все необходимое в первую очередь: гуманитарную помощь, стройматериалы, лекарства.

"Лично много бываю по этим селам, вижу ситуацию. То, что сделали орки — за пределами понимания здравого смысла", — рассказывает глава ОВА.

Шосткинский район

Власти прорабатывают безопасные маршруты между громадами. В больницах возобновили плановые операции и хирургические вмешательства.

Роменский район

В северной части района происходит зачистка от оккупантов. Город Ромны работает в штатном режиме.

Ахтырский район

В Тростянке, Ахтырке и Великой Писаревке продолжаются работы по возвращению громад к нормальной жизни.

Напомним, что ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.

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