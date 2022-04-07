На Сумщине нашли замученного оккупантами мужчину со связанными руками

После отступления оккупантов становятся известны их ужасные преступления.
На территории Боромлянской громады Сумской области продолжают находить замученных оккупантами людей.
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны. Личность погибшего пока не установлена. Этими случаями занимается прокуратура.
Ранее Дмитрий Живицкий сообщал о трех замученных оккупантами людях в Конотопском районе.
Напомним, что ВСУ освободили Тростянец от оккупантов.
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