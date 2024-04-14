На Сумщине оккупанты атаковали грузовик дроном – погиб водитель (фото)

В Сумской области оккупационные войска России 14 апреля атаковали дроном грузовик. В результате удара водитель погиб – начато производство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в воскресенье, 14 апреля 2024 года, около 8:00 оккупанты на территории Краснопольской громады Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на грузовик.

Оккупанты атаковали дроном грузовик на Сумщине / Фото: Офис генерального прокурора

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Напомним, россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая – Сырский оценил ситуацию на фронте.

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