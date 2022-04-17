На Сумщине оккупанты разрушили и повредили почти 1000 объектов инфраструктуры — ОВА

На Сумщине оккупанты разрушили и повредили почти 1000 объектов инфраструктуры — ОВА

На автомобильных дорогах государственного значения разрушены пять мостов.

По предварительным данным, за время полномасштабной войны России против Украины в Сумской области разрушены или повреждены около 976 объектов (данные постоянно обновляются).

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Города и села в Сумской области получили значительные разрушения:

жилищный фонд – 638;

административные здания – 23;

учебные заведения – 24;

заведения здравоохранения – 18;

объекты жизнеобеспечения – 23;

культуры и спорта – 5;

промышленные предприятия –21.

"По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 миллиардов гривен", — отметил он.

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Также, по словам Живицкого, на территории области разрушены или повреждены 364,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, разрушены 2 моста.

На автомобильных дорогах государственного значения разрушены пять мостов.

Наибольшие повреждения на территориях: Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, В. Писаревской и Сумской территориальных громад.

Напомним, в Сумской области оккупанты убили более 100 гражданских жителей.

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