На Сумщине оккупанты разрушили и повредили почти 1000 объектов инфраструктуры — ОВА

На автомобильных дорогах государственного значения разрушены пять мостов.
По предварительным данным, за время полномасштабной войны России против Украины в Сумской области разрушены или повреждены около 976 объектов (данные постоянно обновляются).
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Города и села в Сумской области получили значительные разрушения:
- жилищный фонд – 638;
- административные здания – 23;
- учебные заведения – 24;
- заведения здравоохранения – 18;
- объекты жизнеобеспечения – 23;
- культуры и спорта – 5;
- промышленные предприятия –21.
"По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 миллиардов гривен", — отметил он.
Также, по словам Живицкого, на территории области разрушены или повреждены 364,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, разрушены 2 моста.
На автомобильных дорогах государственного значения разрушены пять мостов.
Наибольшие повреждения на территориях: Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, В. Писаревской и Сумской территориальных громад.
Напомним, в Сумской области оккупанты убили более 100 гражданских жителей.
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