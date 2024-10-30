На Сумщине в результате авиаудара по кладбищу погибла женщина, которая убирала могилу сына (фото)

Россияне совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре Хотинского общества. В результате атаки погибла одна женщина, мужчина получил ранения.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Сообщается, что российские военные около 10:00 нанесли авиаудар управляемой бомбой по гражданской инфраструктуре Хотинской общины Сумского района. Бомба упала на местное кладбище, в результате чего погибла 73-летняя женщина, а 42-летний мужчина получил ранения.

Как сообщил глава общины Николай Торяник, женщина была ранена в момент удара, когда убирала могилу своего сына. Он также отметил, что еще три человека получили ранения.

Кладбище в Хотинской общине/Фото: Сумы

Последствия ракетного удара/Фото: Общественное Сумы

Сумская окружная прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопровождающихся умышленным убийством.

Последствия ракетного удара/Фото: Общественное Сумы

Напомним, в ночь на 30 октября во время атаки беспилотниками на Киев серьезно пострадало здание частной еврейской школы "Жемчужина".

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