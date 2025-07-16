ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

На Сумщине возросло количество российских дезертиров: что ждет беглецов

По информации «Османа», российские дезертиры свои же «обнуляют» и оформляют как «СОЧ» (самовольное оставление части), чтобы не платить родственникам компенсацию.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пленные российские военные. Фото иллюстративное

Пленные российские военные. Фото иллюстративное / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Сумском направлении выросло количество российских дезертиров.

Об этом сообщил военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его информации, дезертиров сами россияне наконец находят, передают своим командирам, а те уже «обнуляют» и оформляют как «СОЧ» (самовольное оставление части), чтобы не платить родственникам компенсацию.

Поэтому Осман призвал россиян сдаваться в плен.

«Обращайтесь в проект „Хочу жить“ — покайфуете у нас под наблюдением „красного креста“, вернитесь домой с бабками, а мы в свою очередь вернем домой наших людей. Бегство для вас — это смерть. Всегда. Вы сами видели сотни таких примеров», — сказал военный.

Ранее Бунятов рассказал, что в Краматорске сбежали пленные солдаты РФ. Однако потом намекнул, что их ликвидировали.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie