На Сумщине возросло количество российских дезертиров: что ждет беглецов

Пленные российские военные. Фото иллюстративное / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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На Сумском направлении выросло количество российских дезертиров.

Об этом сообщил военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

По его информации, дезертиров сами россияне наконец находят, передают своим командирам, а те уже «обнуляют» и оформляют как «СОЧ» (самовольное оставление части), чтобы не платить родственникам компенсацию.

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Поэтому Осман призвал россиян сдаваться в плен.

«Обращайтесь в проект „Хочу жить“ — покайфуете у нас под наблюдением „красного креста“, вернитесь домой с бабками, а мы в свою очередь вернем домой наших людей. Бегство для вас — это смерть. Всегда. Вы сами видели сотни таких примеров», — сказал военный.

Ранее Бунятов рассказал, что в Краматорске сбежали пленные солдаты РФ. Однако потом намекнул, что их ликвидировали.