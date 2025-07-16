- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
На Сумщине возросло количество российских дезертиров: что ждет беглецов
По информации «Османа», российские дезертиры свои же «обнуляют» и оформляют как «СОЧ» (самовольное оставление части), чтобы не платить родственникам компенсацию.
На Сумском направлении выросло количество российских дезертиров.
Об этом сообщил военный батальон «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
По его информации, дезертиров сами россияне наконец находят, передают своим командирам, а те уже «обнуляют» и оформляют как «СОЧ» (самовольное оставление части), чтобы не платить родственникам компенсацию.
Поэтому Осман призвал россиян сдаваться в плен.
«Обращайтесь в проект „Хочу жить“ — покайфуете у нас под наблюдением „красного креста“, вернитесь домой с бабками, а мы в свою очередь вернем домой наших людей. Бегство для вас — это смерть. Всегда. Вы сами видели сотни таких примеров», — сказал военный.
Ранее Бунятов рассказал, что в Краматорске сбежали пленные солдаты РФ. Однако потом намекнул, что их ликвидировали.