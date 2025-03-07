На Сумщине враг уничтожил энергетические, газовый объекты и активизировались диверсанты

В настоящее время без света в области остаются около 10 тыс. абонентов. В то же время в регионе активизировались российские диверсионно-разведывательные группы.

Российские войска продолжают атаковать энергетические объекты в Сумской области и активизировали диверсионно-разведывательные действия. Только за минувшие сутки враг нанес удары по четырем объектам энергетики в приграничных громадах.

Об этом начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил в эфире телемарафона 7 марта.

Глава ОВА проинформировал, что в течение суток в Сумской области было зафиксировано 63 обстрела. Люди не пострадали, но были повреждены энергетические объекты.

"Инфраструктура, в том числе еще и энергетические объекты, были уничтожены. И газовые коммуникации – тоже один объект. Поэтому враг продолжает бить по критическим инфраструктурным объектам Сумщины", – сказал Артюх.

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Он отметил, что 7 марта энергетики приступили к восстановительным работам. В настоящее время без света остаются около 10 тыс. абонентов.

Он отметил, что для Сумщины первым и самым серьезным вызовом является борьба с воздушными атаками врага и последствиями применения авиасредств поражения.

"Безусловно, как обычно большинство ракет и большинство беспилотных летательных аппаратов, которые враг направляет по всей Украине, проходят через территорию Сумщины. Также, к сожалению, враг продолжает бить и по нашим громадам. Сегодня благодаря нашим силам ПВО, Вооруженным силам и другим силам безопасности было сбито 13 "Шахедов", – рассказал глава ОВА.

Он отметил, что с начала 2025 года в Сумской области было сбито уже 617 "Шахедов". Тогда как за весь 2024 год защитники неба уничтожили до 766 вражеских беспилотников.

"То есть интенсивность обстрелов значительно увеличивается. Более того, (россияне – ред.) начали применять интенсивнее системы залпового огня сейчас по нашим приграничным громадам. Это и беспилотные летательные аппараты FPV-дроны, и авиационные средства поражения с использованием КАБов выросли в четыре раза", – рассказал Артюх.

Диверсионно-разведывательные группы врага

Он также подтвердил, что российские диверсионно-разведывательные группы интенсифицировали свои попытки пересечения украинской границы.

"Да, это второй вызов для Сумщины. Последние недели началась интенсивность применения диверсионных групп противника. Это начиная с Шосткинского района и интенсивно начал применять враг в Сумском районе", — сказал начальник ОВА.

Он также заявил о наличии информации, что такая ситуация будет продолжаться.

"Мы предупредили наше население и был вчера Совет обороны области. Эту информацию мы людям предоставили, чтобы они были готовы и не находились в районах возможного применения врагом диверсионных групп", – сообщил Артюх.

Напомним, в ночь на 7 марта россияне атаковали объекты газодобычи в Полтавской области и объекты энергетики – в Одесской.