На Сумщине ввели новые ограничения из-за обстрелов: что теперь под запретом

В частности, запрещен свободный въезд в пределы пятикилометровой зоны от госграницы за пределами населенных пунктов в полосе ответственности ОТГ "Северск".
Сумская ОВА ввела новые ограничения в области в связи с постоянными российскими обстрелами.
Об этом свидетельствует документ, опубликованный Сумской ОВА 1 мая.
Так, на территории Сумской области в период с 22 апреля до завершения действия правового режима военного положения устанавливаются дополнительные временные ограничения особого режима.
Ограничения в Сумской области – перечень
Запрет на свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и проведение работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, предоставлением экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием, проведением согласованных работ на землях сельскохозяйственного назначения в пределах пятикилометровой зоны от госграницы Украины за пределами населенных пунктов в полосе ответственности ОТГ "Северск".
Запрет на проведение работ, не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны госграницы, а также в других случаях, определенных Инструкцией о временных ограничениях в пределах пятикилометровой зоны от госграницы Украины в полосе ответственности ОТГ "Сумы".
Запрет на посев высокорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур на расстоянии 500 м вокруг фортификационных сооружений на территории Сумской области. В то же время разрешается за пределами отдельных элементов фортификационных сооружений на территории области посев низкорослых сельскохозяйственных культур, уход за ними и сбор урожая таких культур.
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В документе говорится о территориях Сумщины, подчиненных:
- Конотопской, Ахтырской, Сумской, Шосткинской районным государственным администрациям;
- Белопольской, Великописаревской, Дружбовской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Краснопольской, Николаевской (сельской), Миропольской, Новослободской, Путивльской, Свеской, Середино-Будской, Хотинской, Юнаковской, Шалыгинской территориальным громадам.
К слову, ранее в ВСУ сообщили, что РФ перебросила на границу с Сумщиной около четырех батальонов чеченцев. Они находятся на расстоянии 150-200 км до границы с областью.
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