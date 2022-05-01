На Сумщине задержали мэра Бурыни, его заместителя и депутата горсовета: подозревают в сотрудничестве с оккупантами

В Сумской области городскому председателю Бурыни Виктору Ладусе, его заместителю и депутату горсовета сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.
Их подозревают в сотрудничестве с россиянами и материальном обеспечении вооруженных формирований оккупантов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора
По данным следствия, во время оккупации территории Буринской громады Конотопского района чиновники якобы согласились на сотрудничество с захватчиками.
"Подозреваемые осуществляли информационную деятельность, направленную на поддержку действий государства-агрессора. Также они обеспечивали ее вооруженные формирования жильем, горючим и продуктами питания", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
В настоящее время их задержали правоохранители, решается вопрос об избрании мер.
Как пишет "Новинарния", кроме Ладухи задержали его первого заместителя Евгения Базиму, а также депутата Александра Гудыменко.
Руководитель юридического отдела исполкома Бурынского горсовета Вячеслав Дериземля рассказал журналистам издания, что связь с городским головой оборвалась, когда Ладуха поехал в столицу давать показания Центральному управлению СБУ. Дериземля утверждает, что мэр не сотрудничал с врагом.
В видеообращении 2 марта Ладуха уверял, что Бурынь – это Украина.
"Никто никуда не сдавался. Мы работаем по украинским законам. У нас развевается флаг. Громада у нас небольшая. Но патриотический дух у всех стопроцентный. Здесь все за Украину и будут защищать свой клочок земли до последнего. Хочу сказать еще раз: Бурынь — это Украина", — заявлял тогда мэр.
Ранее были задержаны два коллаборанта, расстрелявших мирных жителей Большой Дымерки.
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