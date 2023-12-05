На Сумщине заместитель председателя громады "сливал" ФСБ разведданные и врал о пребывании в плену (фото)

Служба безопасности Украины задержала экс-замглавы громады Сумской области, который передавал российской спецслужбе разведданные на пограничной территории, а также врал о пребывании в плену оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подозреваемый был завербован россиянами еще до начала полномасштабного вторжения. До мая 2022 года он занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных громад региона.

"Когда часть Сумщины оккупировали, злоумышленник выехал в Россию через вражеский блокпост. На территории страны-агрессорки он встретился со своим куратором из ФСБ, от которого получил задание по разведывательно-подрывной деятельности в Украине. Через несколько дней российский агент вернулся в пограничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у рашистов", — говорится в сообщении.

По заданию ФСБ фигурант, будучи в должности заместителя председателя ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в пограничной части области.

Переписка заместителя председателя общины в Сумской области с оккупантами

Переписка заместителя председателя общины в Сумской области с оккупантами

Впоследствии злоумышленник уволился и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов. В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, вовлеченных в оборону северо-восточных рубежей Украины.

Кроме того, используя личные связи, предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных громад.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника при попытке передать геолокацию нескольких подразделений Сил обороны.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, во Львове известному врачу Игорю Бернику, который за взятку хотел выехать за границу, суд вынес приговор.

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